Росія вдарила по Херсонщині з важкої артилерії та "Градів": влада повідомила трагічні новини

За добу армія РФ з авіації, "Градів" та артилерії 64 рази обстріляла Херсонщину, випустивши по території 243 снаряди.

Про це повідомив в Telegram очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, Херсон військові РФ обстріляли дев'ять разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, двоє — поранені.

Нагадаємо, 29 березня російські окупанти здійснили 45 обстрілів Херсонщини, випустивши 216 снарядів. Область перебувала під вогнем російської авіації, "Градів", дронів та артилерії.

Напередодні із авіації росіяни обстріляли місто Берислав на Херсонщині. Бомбили колишні виробничі цехи заводів. Вибухова хвиля також пошкодила 15 осель. Є поранений - чоловіка шпиталізували.

Херсон і всю деокуповану частину області щодня з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілює російська армія. Попри все, у звільнених населених пунктах тривають стабілізаційні заходи. На лівобережжі Херсонщини також лунають вибухи — Сили оборони знищують склади боєприпасів, техніку, живу силу та логістичні шляхи військ РФ.

Чи не у кожного історія диво-порятунку: життя на Херсонщині не для слабкодухих

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