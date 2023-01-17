Росія вдарила по Києву комплексами С-400 із Брянської області - Ігнат

Юрій Ігнат наголосив, що необхідно здійснювати заходи щодо протидії, відповідні кроки вже зроблено.

Під час масованого ракетного обстрілу 14 січня Росія вдарила по Києву ракетами комплексу С-400 з Брянської області.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі 5 каналу.

Ігнат нагадав, що окупанти атакують комплексами С-300 та С-400 прифронтові міста України від початку повномасштабного вторгнення.

"Вже півроку вся прифронтова зона під ударами цих ракет. Нічого нового нема. Змінився лише напрямок, з якого вони це зробили — із Брянської області", — зазначив він.

Речник додав, що комплекс С-400 б'є більш ніж на 200 км.

"Необхідно здійснювати заходи щодо протидії. Відповідні кроки вже зроблено", - заявив Ігнат.

Зазначимо, що 14 січня ворог вдарив по Києву, найімовірніше, "Іскандером" у комплектації ракети М-723.

Напередодні речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що загроза ударів ворожими ракетами С-300 в Києві зберігається.

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