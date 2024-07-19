Росія вдарила по Миколаєву: є загиблі, зокрема дитина

У п'ятницю, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Відомо про загиблих та постраждалих.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, попередньо відомо про постраждалих та трьох загиблих, серед яких дитина.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий сектор.

Повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 16:51 та тривала до 17:20. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше стало відомо про рух ракети у напрямку Миколаївської області.

Нагадаємо, ввечері 18 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Окупанти застосували балістичне озброєння.

Росіян готують до ще тривалішої війни з Україною

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