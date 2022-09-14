Росія вдарила по Миколаєву: зруйновано багатоповерхівки та школу, є жертви

Російська армія у ніч проти 14 вересня вдарила по Миколаєву. У місті зафіксовано сім прильотів. Дві людини загинуло, ще три - поранені.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У нас було сім прильотів цієї ночі. На жаль, дві людини загинуло, є троє поранених. Це різні райони міста, підприємства. Влучили поруч з дев'ятиповерхівкою, поруч з п'ятиповерхівкою - під під'їздом. Через це є жертви. Та поруч з одною з шкіл нашого міста, її також частково зруйновано", - сказав він.

Під завалами житлового будинку рятувальники шукають одну людину. Мешканців, котрим може загрожувати небезпека, евакуювали.

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня від ворожих обстрілів потерпав Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог обстріляв його тричі за ніч. Крім того, двічі було атаковано Нікополь.

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