Росія вдарила по нафтобазі в Кривому Розі: спалахнула масштабна пожежа (фото)

Російська армія вранці 6 вересня ракетами вдарила по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Окупанти поцілили по нафтобазі. Там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються", - написав він.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 6 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів". У Нікополі окупанти завдали удару по житлових кварталах.

Під Кривим Рогом потужно палає нафтобаза - її обстріляли рашисти

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