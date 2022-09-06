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Росія вдарила по нафтобазі в Кривому Розі: спалахнула масштабна пожежа (фото)

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Росія вдарила по нафтобазі в Кривому Розі: спалахнула масштабна пожежа (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Російська армія вранці 6 вересня ракетами вдарила по Кривому Рогу в Дніпропетровській області. Окупанти поцілили по нафтобазі. Там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються", - написав він.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 6 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів". У Нікополі окупанти завдали удару по житлових кварталах.

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