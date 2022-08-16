Росія вдарила по Слов'янську десятками касетних боєприпасів: відео прильотів

Про постраждалих не повідомляється.
У ніч проти 16 серпня російська армія обстріляла Слов'янськ у Донецькій області. За попередньою інформацією, ворог випустив десятки касетних боєприпасів по місту.
Відео прильотів опублікували в Мережі.
На записі видно, як снаряди летять, спалахують та гучно вибухають. Також повідомляється про обстріл Краматорська. Офіційної інформації щодо атак поки немає.
Нагадаємо, окупанти активізували наступ на Донеччині, а ЗСУ частково їм поступилися поблизу Новомихайлівки. Генеральний штаб опублікував свіже ранкове зведення щодо ситуації на фронті.
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