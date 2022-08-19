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Росія вдарила по трьох районах Дніпропетровщини: є загиблий, постраждала дитина (фото)

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Росія вдарила по трьох районах Дніпропетровщини: є загиблий, постраждала дитина (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Загинув 36-річний чоловік, 12-річна дитина постраждала.

У ніч проти 19 серпня російська армія накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Апостолівській громаді Криворізького району внаслідок обстрілу загинув 36-річний чоловік. Окупанти обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня понівечене житло, газогін та лінія електропередачі. 

По Великій Костромці Зеленодольської громади РФ била зі ствольної артилерії. Є руйнування. У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик

"Він просто спав удома, коли у його будинок прилетіли снаряди з російської РСЗВ "Торнадо С". Дитина у лікарні, її прооперували. У селі є руйнація житла", - зазначив Резніченко.

На центр Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, близько десяти магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка. Виведено з ладу лінію електропередачі. Працюють електрики.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у Дніпрі затвердили муніципальну програму лагідної українізації "Українською, будь-ласка" на найближчі чотири роки. Бюджет програми - 13 мільйонів гривень.

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