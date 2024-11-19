Росія вдарила по Україні ударними БпЛА та дронами невстановленого типу: скільки цілей вдалося збити

Вночі проти 19 листопада, починаючи з 19:30 18 листопада, ворог здійснив масовану атаку 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу з територій Курської, Орловської областей РФ та тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 дрона в Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях. Ще 30 апаратів втрачено локаційно у різних регіонах. Один БпЛА досі в повітрі, бойова робота триває.

Нагадаємо, армія РФ накопичує крилаті ракети. Зокрема, військові країни-агресорки готуються до потужних обстрілів України.

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