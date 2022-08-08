Росія вдарила по Вінниччині гіперзвуковими ракетами "Кинжал": стали відомі подробиці

Окупанти 7 серпня завдали по Вінниччині удар гіперзвуковими ракетами “Кинжал”. Такі снаряди запускають з винищувачів чи бомбардувальників.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Як стало відомо, основним носієм такого типу ракет є винищувач Міг-31 та бомбардувальники Ту-22 та Ту-160. Сам “Кинжал” - найновіший тип ракети, яку використовує Росія. На озброєння в РФ вона стала у 2018 році, а випущено їх усього кілька десятків.

Бойова частина ракети - 500 кілограм.

Розвиває швидкість до понад 12 тисяч кілометрів на годину.

За розміром та зовнішнім виглядом походить на балістичну ракету “Іскандер”.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в ЗСУ засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

“Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тисяч км/год. Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях”, - розповіли в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупанти використовують захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара для ядерного шантажу.

Читайте також: