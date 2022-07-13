Росія вдарила по Запоріжжю двома ракетами - ОВА

Чи є жертви - поки невідомо.

Вдень 13 липня Росія вдарила двома ракетами по Запоріжжю. Вони влучили в одне з підприємств міста.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Над містом піднявся стовп диму. На місці події працюють рятувальники.

"Зберігаємо спокій, дотримуємось правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Запорізької області російські солдати тікають від війни. Окупанти переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України.

Родинам загиблих або поранених волонтерів держава виплачуватиме гроші

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