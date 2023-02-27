Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300: подробиці

Дата публікації
Перегляди
1809
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300: подробиці

Фото: wikipedia.org

Постраждав один з об'єктів інфраструктури.

Росія сьогодні вночі, 27 лютого, вдарила по мирному Запоріжжю ракетами С-300.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. 

"Постраждав один з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, один із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.

Як повідомив  голова ОП Андрій Єрмак, у Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля.

Нагадаємо, 27 лютого в Україні була оголошена затяжна повітряна тривога. У деяких містах пролунали вибухи. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1809
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація