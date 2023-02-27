Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300: подробиці

Постраждав один з об'єктів інфраструктури.
Росія сьогодні вночі, 27 лютого, вдарила по мирному Запоріжжю ракетами С-300.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Постраждав один з об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
Крім того, один із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.
Як повідомив голова ОП Андрій Єрмак, у Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля.
Нагадаємо, 27 лютого в Україні була оголошена затяжна повітряна тривога. У деяких містах пролунали вибухи.
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