Росія вгатила по Запоріжжю ракетами: що відбувається на місці трагедії (фото)

На місці події працюють рятувальники, волонтери та працівники профільних служб.
У Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічного обстрілу росіян. Рятувальники розбирають завали зруйнованої частини багатоповерхового будинку, який постраждав унаслідок ракетного удару окупантів 2 березня.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.
"Інформація стосовно постраждалих уточнюється. На 7:00 врятували 11 людей, з яких одна вагітна жінка. 20 осіб евакуйовано, з них троє госпіталізовано з травмами. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих", – йдеться у повідомленні.
Для надання психологічної допомоги на місці працюють психологи.
Нагадаємо, вночі Росія ракетою С-300 влучила в житловий будинок у Запоріжжі. Зруйновано три поверхи житлового будинку. За даними поліції, загинули три людини.
За фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.
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