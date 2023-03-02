Росія вгатила по Запоріжжю ракетами: що відбувається на місці трагедії (фото)

На місці події працюють рятувальники, волонтери та працівники профільних служб.

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічного обстрілу росіян. Рятувальники розбирають завали зруйнованої частини багатоповерхового будинку, який постраждав унаслідок ракетного удару окупантів 2 березня.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

"Інформація стосовно постраждалих уточнюється. На 7:00 врятували 11 людей, з яких одна вагітна жінка. 20 осіб евакуйовано, з них троє госпіталізовано з травмами. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих", – йдеться у повідомленні.

Для надання психологічної допомоги на місці працюють психологи.

Нагадаємо, вночі Росія ракетою С-300 влучила в житловий будинок у Запоріжжі. Зруйновано три поверхи житлового будинку. За даними поліції, загинули три людини.

Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

За фактом злочину, передбаченого ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження.

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