Росія вдарила по житлових будинках Миколаєва ракетами С-300: з'явилися фото наслідків

Двоє людей загинули, троє отримали поранення.
У ніч проти 14 вересня російська армія вдарила по Миколаєву ракетами С-300. У місті зафіксували сім прильотів.
"Суспільне" показало наслідки російської атаки.
За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у результаті було пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки.
Також внаслідок влучання на територію підприємства виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.
Двоє людей загинули, троє отримали поранення, ще трьом громадянам надали допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня від ворожих обстрілів потерпав Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог обстріляв його тричі за ніч. Крім того, двічі було атаковано Нікополь.
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