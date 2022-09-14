Росія вдарила по житлових будинках Миколаєва ракетами С-300: з'явилися фото наслідків

У ніч проти 14 вересня російська армія вдарила по Миколаєву ракетами С-300. У місті зафіксували сім прильотів.

"Суспільне" показало наслідки російської атаки.

За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у результаті було пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки.

Також читайте Зеленський відвідав щойно звільнений від окупантів Ізюм (фото)

Також внаслідок влучання на територію підприємства виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки.

Двоє людей загинули, троє отримали поранення, ще трьом громадянам надали допомогу амбулаторно.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня від ворожих обстрілів потерпав Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог обстріляв його тричі за ніч. Крім того, двічі було атаковано Нікополь.

Читайте також: