Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила по житлових будинках Миколаєва ракетами С-300: з'явилися фото наслідків

Дата публікації
Перегляди
1138
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила по житлових будинках Миколаєва ракетами С-300: з'явилися фото наслідків

Фото: Суспільне

Двоє людей загинули, троє отримали поранення.

У ніч проти 14 вересня російська армія вдарила по Миколаєву ракетами С-300. У місті зафіксували сім прильотів

"Суспільне" показало наслідки російської атаки. 

За даними голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, у результаті було пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки.

Також внаслідок влучання на територію підприємства виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки

Двоє людей загинули, троє отримали поранення, ще трьом громадянам надали допомогу амбулаторно. 

© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня від ворожих обстрілів потерпав Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог обстріляв його тричі за ніч. Крім того, двічі було атаковано Нікополь.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація