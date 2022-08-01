Росія вдарила по житлових кварталах на Дніпропетровщині: пошкоджено майже 40 будинків (фото)

Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали.
У ніч проти 1 серпня російська армія з "Градів" обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. У результаті поранено двох жінок, одна з них у важкому стані.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді. Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали", - зазначив він.
У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них під час обстрілу спали шестеро дітей, наймолодшому - два роки. Ніхто з них не постраждав.
Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Виведено з ладу електромережу. Місто частково без світла.
У Червоногригорівській громаді постраждали близько трьох десятків приватних будинків та автівки місцевих мешканців. Зачепило також лінію електропередачі. Кілька вулиць залишилися без електроенергії.
У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Там без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що немає жодних спекуляцій у питанні позбавлення керівника штабу територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана громадянства.
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