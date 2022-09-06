Росія вдарила по житлових кварталах Нікополя: пошкоджено 20 багатоповерхівок, є поранені (фото)

Постраждали чоловік та жінка, вони в лікарні.

Російська армія у ніч проти 6 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів". У Нікополі окупанти завдали удару по житлових кварталах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Внаслдокі російської атаки поранено двоє людей. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Нікополі пошкоджено 20 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, один зруйновано. Ворожі снаряди вдарили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті також понівечені кілька газогонів та автівок.

"Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла - понад 2000 сімей. Аварійні бригади уже працюють. У Марганецькій громаді минулося без постраждалих та руйнацій", - додав Резніченко.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вночі 6 вересня росіяни ракетами вдарили по Індустріальному району Харкова, є загиблі.

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