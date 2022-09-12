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Росія вдарила по житловому будинку в Харкові: є жертви

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Росія вдарила по житловому будинку в Харкові: є жертви

Фото: ТСН.ua

На місці події працюють рятувальники.

Російська армія у ніч проти 12 вересня обстріляла Новобаварський район Харкова. Під удар потрапив житловий будинок. Внаслідок цього загинула щонайменше одна людина, ще дві - постраждали.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Сам будинок частково зруйнований.

"Водопостачання у Харкові вночі було відновлено. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі", - додав мер.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 11 вересня, обстріляли об'єкт інфраструктури Харкова. Через терористичний акт російських окупантів загинула щонайменше одна людина. 

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