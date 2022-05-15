Росія вдарила ракетами біля кордону з Польщею: голова ОВА повідомив подробиці (відео)

Чотири ракети Росії, яку окупанти запустили по Львівщині вранці 15 травня, влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

Очільник Львівської ОВА уточнив, що ракети ворога влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

Про це голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив у зверненні.

За його даними, чотири ракети російської армії влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі. Об‘єкт у результаті варварської атаки - повністю зруйнований.

За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. За медичною допомогою поки ніхто, на щастя, не звертався.

"Сьогодні, 15 травня, близько 04:30 по території Львівської області було завдано ракетного удару з акваторії Чорного моря. Дві ракети ПвК "Захід" збили, чотири влучання у військовий об'єкт. Об‘єкт повністю зруйнований. На щастя, жертв немає", – повідомив очільник області.

Коментар Козицького щодо обстрілу Львівщини 15 травня

Нагадаємо, що російські окупанти вранці 15 травня обстріляли ракетами Львівську область. Вони поцілили один із військових інфраструктурних об'єктів.

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