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Росія вдарила ракетами Х-22 по Дніпропетровщині, а також із "Градів" і "Ураганів" (фото)

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Росія вдарила ракетами Х-22 по Дніпропетровщині, а також із "Градів" і "Ураганів" (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У ніч проти 24 серпня повітряна тривога на Дніпропетровщині майже не замовкала.

Російська армія випустила по Дніпропетровській області ракети Х-22, била "Градами" та "Ураганами". Окупанти накрили вогнем три райони: Дніпровський, Нікопольський та Криворізький

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".

У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються вдома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.

На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. 

У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. 

У Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита  лінія електропередачі. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
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Нагадаємо, вночі російські окупанти ракетами обстріляли Запоріжжя. Ракети влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району, а також неподалік Комунарського.

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