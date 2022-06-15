Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини (фото)

Дата публікації
Перегляди
3870
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини (фото)

Фото: Валентин Резніченко

Росія випустила дві ракети по Дніпропетровщині та обстріляла область з "Ураганів". Загинули 4 людини, ще одна постраждала.

У ніч проти 15 червня російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Криворізький район та вдарили двома ракетами по Новомосковському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, в Апостоловому загинули 4 людини, ще одна поранена

"У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами", - написав він.

У Новомосковському районі російські ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури та дачні будинки. Постраждалих немає. 

Нагадаємо, у Новомосковську з'явилася вулиця Бориса Джонсона, тепер містяни хочуть змінити і назву міста. Там позбуваються усіх назв, пов’язаних із Росією, і вже перейменували десяток площ та провулків.

Фото: Валентин Резніченко / ©
Фото: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко / ©
Фото: Валентин Резніченко

Читайте також:

Наступна публікація