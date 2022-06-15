Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини (фото)

Росія випустила дві ракети по Дніпропетровщині та обстріляла область з "Ураганів". Загинули 4 людини, ще одна постраждала.
У ніч проти 15 червня російські окупанти обстріляли з "Ураганів" Криворізький район та вдарили двома ракетами по Новомосковському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За попередньою інформацією, в Апостоловому загинули 4 людини, ще одна поранена.
"У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами", - написав він.
У Новомосковському районі російські ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури та дачні будинки. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Новомосковську з'явилася вулиця Бориса Джонсона, тепер містяни хочуть змінити і назву міста. Там позбуваються усіх назв, пов’язаних із Росією, і вже перейменували десяток площ та провулків.
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