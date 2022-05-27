Росія вдарила ракетами по Дніпру: рятувальники шукають людей під завалами

Росія вдарила ракетами по Дніпру: рятувальники шукають людей під завалами

У місті близько четвертої ранку було чутно кілька вибухів.

Зранку в п'ятницю, 27 травня, російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - написав він.

Нагадаємо, у Дніпрі 26 травня невідомий напав на чоловіка з ножем та відрізав йому ніс. Пригода сталася на житловому масиві "Перемога".

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