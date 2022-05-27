Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила ракетами по Дніпру: рятувальники шукають людей під завалами

Дата публікації
Перегляди
1644
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила ракетами по Дніпру: рятувальники шукають людей під завалами

Фото: В'ячеслав Швець

У місті близько четвертої ранку було чутно кілька вибухів.

Зранку в п'ятницю, 27 травня, російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей", - написав він.

Нагадаємо, у Дніпрі 26 травня невідомий напав на чоловіка з ножем та відрізав йому ніс. Пригода сталася на житловому масиві "Перемога".

Огляд цін: вирушаємо на найбільший ринок Дніпра "Озерка", де можна купити грузинські продукти

Огляд цін: вирушаємо на найбільший ринок Дніпра "Озерка", де можна купити грузинські продукти

Читайте також:

Наступна публікація