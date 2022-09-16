Росія вдарила ракетами по Харкову: є поранені, серед них - діти

У місті зафіксували два прильоти.

Російська армія у ніч проти 16 вересня вдарила ракетами по Харкову. Прильоти зафіксували в Слобідському та Київському районах.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Постраждало чотири людини. Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей 5 і 17 років.

"Одне з влучань - у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль. У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, на Харківщині 7-річний хлопчик пів року провів в окупації без батьків. Одразу після деокупації дитину доправили до Харкова та передали матері.

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