Ракетний удар Росії по Києву і низці інших міст: що відомо

Росія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по низці міст України, зокрема по Києву, Хмельницькому і Дінпру. Внаслідок атак зафіксовані людські жертви.

Зранку 10 жовтня у Шевченківському районі Києва пролунало кілька вибухів.

"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - написав у себе в Телеграм мер столиці Віталій Кличко.

У результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені. За словами очевидців, на місці прильоту в центрі столиці загорілися цивільні автомобілі посеред дороги.

"Лише на одній локації в Києві - більше 20 постраждалих", - повідомила ТСН.ua речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага. Поки що за непідтвердженими даними, загиблих - від 5 до 8.

Майже одночасно з Києвом 10 жовтня вибухи пролунали у Дніпрі. Після цього над містом піднявся стовп диму. Ймовірно, російська армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі. Є масштабні руйнування.

У Хмельницькому спрацювала система ППО, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Прошу всіх зберігати спокій та залишатися в укриттях. Сили ППО - тримаємо стрій", - написав Гамалій.

У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", - закликав Козицький.

У ніч проти 10 жовтня російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Миколаєва. По місту було випущено 10 ракет С300. Постраждали цивільні об'єкти, але, за попередніми даними обійшлося без жертв.

Ворог вночі випустив по Запоріжжю 7 ракет, ймовірно С-300, повідомив голова запорізької ОВА Олександр Старух.

В результаті потраплянь пошкоджені об'єкти інфраструктури та високовольтні електромережі. Через це у місті можливі перебої з електропостачанням і рухом електротранспорту.

Одна ракета влучила в 5-ти поверховий будинок у центрі міста, внаслідок чого повністю знищено одну секцію будинку. На місці події працюють усі необхідні служби. Під завалами можуть знаходитись люди. На цю хвилину відомо про 1 загиблого і п'ятьох поранених запоріжців. Потрапили ракети і у освітні заклади: одна поцілила у дитячий садок середмістя, спричинивши значні руйнування. Інша - у гімназію одного з районів. На щастя вона не розірвалася, розповів Старух.

Українців закликали залишатися в укриттях

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав людей залишатися в укриттях.

"Київщина! Повітряна атака триває, прошу всіх зберігати спокій та залишатися в укриттях. В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти. Наголошую, що повітряна тривога все ще триває. Не ігноруйте це та перебувайте в укриттях. Не фотографуйте та не знімайте місця прильотів чи об'єкти інфраструктури, що зазнали пошкоджень. Від цього залежить життя людей. Тримаймося", - написав він у Телеграм.

Зеленський відреагував на масштабну атаку

Президент України Володимир Зеленский підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені. Глава держави закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних.

Про це він заявив у своєму зверненні у Telegram.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", - йдеться в повідомленні Зеленського.