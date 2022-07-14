Росія вдарила ракетами по Вінниці: 12 загиблих та 30 поранених

Унаслідок обстрілу Вінниці є загиблі та поранені, чотири ракети над областю збили сили ППО.

Попередньо, російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали розташовані неподалік будівлі, у яких вибуховою хвилею вибило вікна.

Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Наразі там горять близько 50 автомобілів.

Рух громадського транспорту за центральним мостом змінено. Рух трамвая призупинений. Тролейбуси прямують тільки по Брацлавській, повідомляє Вінницька міськрада.

На удар по Вінниці відреагував і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав обстріл терористичним актом, оскільки в місті немає військових об'єктів.

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