Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: одна людина загинула, троє поранених

Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: одна людина загинула, троє поранених

Російські окупанти у середу, 25 травня, о 05:13 запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю.

Внаслідок повітряної атаки держави-терористки Росії по обласному центру загинула одна мирна мешканка. Крім того, відомо про трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів.

Про це у повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

"Наразі відомо щодо однієї загиблої та трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів м. Запоріжжя", - йдеться у повідомленні ОВА.

За попередньою інформацією, тільки в приватному секторі міста відомо щодо 62 пошкоджених будинків.

До слова, о 03:22 в області повідомили про повітряну тривогу. Її скасували лише за три години - о 06:23.

Як повідомлялося, у середу, 25 травня, у місті Покровськ Донецької області стався вибух. Про це близько 07:30 повідомив міський голова Руслан Требушкін. Детальніше про ситуацію пообіцяв повідомити згодом.

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