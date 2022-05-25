Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: одна людина загинула, троє поранених

Російські окупанти у середу, 25 травня, о 05:13 запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю.
Внаслідок повітряної атаки держави-терористки Росії по обласному центру загинула одна мирна мешканка. Крім того, відомо про трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів.
Про це у повідомила пресслужба Запорізької ОВА.
"Наразі відомо щодо однієї загиблої та трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів м. Запоріжжя", - йдеться у повідомленні ОВА.
За попередньою інформацією, тільки в приватному секторі міста відомо щодо 62 пошкоджених будинків.
До слова, о 03:22 в області повідомили про повітряну тривогу. Її скасували лише за три години - о 06:23.
Як повідомлялося, у середу, 25 травня, у місті Покровськ Донецької області стався вибух. Про це близько 07:30 повідомив міський голова Руслан Требушкін. Детальніше про ситуацію пообіцяв повідомити згодом.
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