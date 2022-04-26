Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: перші подробиці

Вранці 26 квітня Росія вдарила ракетами по Запоріжжю. Повітряна тривога спрацювала після першого вибуху.

Про це розповів секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Хочу ще раз пояснити вам, чому таке може відбуватися. За виявлення потенційної повітряної загрози в Україні відповідають радіолокаційні підрозділи Повітряних сил. Та справа в тому, що виявити всі загрози неможливо", - написав він.

За його словами, ракети є дуже малопомітними цілями, до того ж вони ще й програмують свій курс. Вони летять дуже низько і можуть огинати рельєф місцевості. Це дозволяє їм залишатись непоміченим для повітряних сил і не бути збитою протиповітряною обороною.

"Ракети, які летіли сьогодні, летіли саме на низькій висоті... Тому, якщо у місті був приліт, але перед цим не вмикали сирену, це означає, що повітряні сили не побачили ракету, але сповіщають про приліт наступної", - пояснив Куртєв.

Нагадаємо, вранці 26 квітня, близько 6:50, в Запоріжжя влучили російські ракети. Було чутно щонайменше три вибухи.

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