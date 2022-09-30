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Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: пролунало понад 12 вибухів

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Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: пролунало понад 12 вибухів

Фото: ТСН.ua

У Запоріжжі та області оголошена повітряна тривога, пролунали вибухи.

Близько 7:10 ранку 30 вересня в Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Росія вдарила по місту ракетами.

Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!" - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За словами очевидців, було чутно понад 12 вибухів. Офіційної інформації про атаку поки немає.

Нагадаємо, російські загарбники вже втретє за добу атакували Дніпро. Мер міста Борис Філатов розповів подробиці нічного обстрілу. Він розповів, що згоріло понад сто автобусів.

Наслідки ракетної атаки на Дніпро

Наслідки ракетної атаки на Дніпро

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