Росія вдарила ракетами по Запорізькій області: що відомо

Пізно ввечері 15 листопада Росія запустила по Запорізькій області ракети, які були збиті українською системою ППО.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Додамо, що вибухи на території регіону пролунали під час повітряної тривоги. Вона тривала протягом 30 хв - від 22:17 до 22:47. Варто зазначити, що тривогна досі триває у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"Завдячуючи професійним навичкам бійців ППО та щирим молитвам віруючих людей в небі Запорізького краю знешкоджено кілька російських ракет. Все буде добре! Проте, суворо дотримуємося правил повітряної тривоги", - зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні в районі Києва підрозділами ППО під час масованої ракетної атаки РФ території України, було збито 18 ракет з 21. Всього українські сили протиповітряної оборони збили 73 ракети із 90.

Рашисти не збираються залишати окуповану Херсонщину - Пентагон

Читайте також: