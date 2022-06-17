Росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві: з'явилося відео моменту влучання

Росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві: з'явилося відео моменту влучання

Росія вдарила ракетами по житловому кварталу міста. Момент влучання потрапив на відео.

Зранку 17 червня Росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві. У результаті загинули дві людини, ще 20 осіб отримали поранення, серед них дитина. Госпіталізували 16 постраждалих.

У Мережі з'явилося відео моменту прильоту ракет.

Як повідомили в ДСНС, окупанти "дімілітаризували" п'ять житлових будинків: чотири п'ятиповерхових та один двоповерховий.

Скриншот із відео

У результаті потрапляння боєприпасів та їх уламків сталися численні пошкодження: вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, виникли пожежі.

Нагадаємо, у Луганській області щодня зростає кількість обстрілів з боку російської армії. Ворога відсунуто від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області

Фото: ДСНС України у Миколаївській області Фото: ДСНС України у Миколаївській області Фото: ДСНС України у Миколаївській області Фото: ДСНС України у Миколаївській області

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 16 червня

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