Росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві: з'явилося відео моменту влучання

Росія вдарила ракетами по житловому кварталу міста. Момент влучання потрапив на відео.
Зранку 17 червня Росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві. У результаті загинули дві людини, ще 20 осіб отримали поранення, серед них дитина. Госпіталізували 16 постраждалих.
У Мережі з'явилося відео моменту прильоту ракет.
Як повідомили в ДСНС, окупанти "дімілітаризували" п'ять житлових будинків: чотири п'ятиповерхових та один двоповерховий.
У результаті потрапляння боєприпасів та їх уламків сталися численні пошкодження: вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, виникли пожежі.
Нагадаємо, у Луганській області щодня зростає кількість обстрілів з боку російської армії. Ворога відсунуто від Золотого, у Лисичанську та Сєвєродонецьку шестеро загиблих. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії.
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