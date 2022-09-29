Росія вдарила ракетами по житлових кварталах Дніпра: є загиблі та поранені, серед них - діти (фото, відео)

У ніч проти 29 вересня російська армія завдала ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. У результаті атаки загинуло щонайменше три людини, серед них одна дитина. Ще п’ятеро - поранені, у тому числі 12-річна дівчинка.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета", - розповів він про постраждалу.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У місті повністю зруйновані кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати під ними людей. Там ще можуть бути діти.

Також пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, ринок, автобуси, автівки та лінії електропередачі.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у Дніпрі ціни на оренду житла зросли після повномасштабного вторгнення Росії і тримаються на високому рівні вже понад пів року. І зовсім безпідставно. Власники квартир скористалися великим напливом вимушених переселенців до міста.

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