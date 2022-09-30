Росія вдарила ракетою по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя: є загиблі (фото)

Люди стояли в черзі, щоб виїхати на тимчасово окуповану територію і забрати своїх родичів, а росіяни вдарили туди ракетою.

Російська армія вранці 30 вересня завдала ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені, їх кількість уточнюється.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. На місці зараз працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби.

Фото: Telegram / Олександр Старух

Нагадаємо, близько 7:10 ранку 30 вересня в Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Росія вдарила по місту ракетами. За словами очевидців, було чутно понад 12 вибухів.

Наслідки ракетної атаки на Дніпро

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