Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила ракетою по житловому будинку в Харкові: усе що відомо про трагедію (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
3439
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила ракетою по житловому будинку в Харкові: усе що відомо про трагедію (фото)

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Російська ракета вдарила по житловому будинку в неділю об 11-й вечора.

Російська армія у ніч проти 30 січня завдала ракетного удару по житловому будинку в центрі Харкова. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про трагедію.

У будинок влучила ракета С300

За попередньою інформацією, Росія близько 23:00 вдарила по Харкову ракетою із зенітного ракетного комплексу С300. 

Вона влучила в чотирьохповерховий житловий будинок у Київському районі. У результаті вибуху частково зруйнувався дах будівлі та верхні поверхи. Сталася масштабна пожежа.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Загинула мешканка будинку, її чоловік та ще двоє людей поранені

Російська ракета вбила одну людину в житловому будинку - літню жінку. Її чоловік та ще двоє мешканців отримали поранення. Їм надають медичну допомогу.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Управління ДСНС у Харківській області
Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Наслідки удару ліквідовували близько 40 рятувальників

Щоб ліквідувати наслідки ракетного удару на місце події направили шість пожежних автоцистерн та дві автодрабини. Усю ніч там працювали близько 40 рятувальників, розповіли в ДСНС.

На момент прибуття підрозділів горів зруйнований дах будинку на площі близько 450 квадратних метрів. Щоб дістатись до осередку горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали

© Управління ДСНС у Харківській області
Фото: Управління ДСНС у Харківській області

О 23:38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03:18 повністю ліквідувати. Станом на ранок 30 січня рятувальні роботи на місці ще тривають, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

© Управління ДСНС у Харківській області
Фото: Управління ДСНС у Харківській області
© Управління ДСНС у Харківській області
Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, 14 січня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Унаслідок атаки під завалами загинуло 46 людей. Ще 80 людей були поранені.

Зеленський за 29 січня: ситуація дуже жорстка - Росія хоче затягнути війну

Зеленський за 29 січня: ситуація дуже жорстка - Росія хоче затягнути війну

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3439
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація