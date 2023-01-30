Росія вдарила ракетою по житловому будинку в Харкові: усе що відомо про трагедію (фото)

Російська ракета вдарила по житловому будинку в неділю об 11-й вечора.

Російська армія у ніч проти 30 січня завдала ракетного удару по житловому будинку в центрі Харкова. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про трагедію.

У будинок влучила ракета С300

За попередньою інформацією, Росія близько 23:00 вдарила по Харкову ракетою із зенітного ракетного комплексу С300.

Вона влучила в чотирьохповерховий житловий будинок у Київському районі. У результаті вибуху частково зруйнувався дах будівлі та верхні поверхи. Сталася масштабна пожежа.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Загинула мешканка будинку, її чоловік та ще двоє людей поранені

Російська ракета вбила одну людину в житловому будинку - літню жінку. Її чоловік та ще двоє мешканців отримали поранення. Їм надають медичну допомогу.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Наслідки удару ліквідовували близько 40 рятувальників

Щоб ліквідувати наслідки ракетного удару на місце події направили шість пожежних автоцистерн та дві автодрабини. Усю ніч там працювали близько 40 рятувальників, розповіли в ДСНС.

На момент прибуття підрозділів горів зруйнований дах будинку на площі близько 450 квадратних метрів. Щоб дістатись до осередку горіння, вогнеборцям доводилось розбирати завали.

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

О 23:38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03:18 повністю ліквідувати. Станом на ранок 30 січня рятувальні роботи на місці ще тривають, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, 14 січня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Унаслідок атаки під завалами загинуло 46 людей. Ще 80 людей були поранені.

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