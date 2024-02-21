Росія вдарила вночі ракетами і дронами: скільки повітряних цілей вдалося знищити

Вночі проти 21 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили одну ракета Х-59 та 13 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти випустили одну зенітну керовану ракету С-300 та чотири крилаті ракети Х-22 з території Ростовської області. Керовану авіаційну ракету Х-59 росіяни запустили з Бєлгородської області. Тим часом ,19 ударними БпЛА загарбники атакували з території Приморсько-Ахтарська.

"В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти Shahed у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей", - йдеться у зведенні.

Також ПС наголошують, що частина із шести не уражених ворожих БпЛА не досягла своїх цілей.

Нагадаємо, вночі проти 21 лютого у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Українські військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, а також про активність ворожої тактичної авіації на сході.

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