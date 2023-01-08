Росія вдарила з артилерії по Дніпропетровщині та атакувала ракетами Донеччину: ситуація в регіонах

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.

У Генштабі розповіли про ситуацію в областях України станом на 9:00 8 січня.

Сумщина

Вночі по Зноб-Новгородській громаді було 26 "прильотів" із САУ. Горить деревообробне підприємство. Деталі щодо наслідків уточнюються. Минулої доби ворог скинув дві вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя у Великописарівської громади. Без жертв. У Шалигинській громаді вчора росіяни тричі відкривали вогонь із кулеметів. Дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Білогір'я, Кам'янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Темирівка, Новопавлівка, Мала Токмачка, Степове, Новояковлівка, Оріхів, Новоандріївка, Чарівне, Малинівка, Малі Щербаки.

Надійшло шість повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів рф.

На тимчасово зайнятих територіях, в місті Мелітополь та населеному пункті Приазовське Запорізької області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Дніпропетровська область

Росіяни двічі протягом ночі завдали ударів з важкої артилерії. Поцілили по двох громадах – Мирівській та Червоногригорівській. Без жертв. Наслідки атак з’ясовуються.

Харківщина

Вночі ворог завдав два ракетних удари по м. Мерефа Харківського району. Загинув 50-річний чоловік.

Крім того, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та селище Дворічна Куп'янського району.

У Дворічній внаслідок обстрілу пошкоджено дах приватного будинку, будівлю підрозділу ДСНС та оперативні автомобілі рятувальників. Інші наслідки обстрілів з’ясовуються.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіянами з артилерії обстріляно райони Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви.

Окупанти збільшують мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади. Так, у Антрациті закрився навіть пологовий будинок, звідки жінок вивезли до Луганська.

Донеччина

Вночі – сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці. У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкту, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих під час обстрілів немає.

Крім того, кількома годинами раніше, пізно ввечері, під ворожим вогнем опинилися Курахове та селище Курахівка, пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом. По області за добу вісім людей поранено, одна людина загинула.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Пошкоджено житлові будівлі. Без жертв. Також вчора ввечері – удар по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів армії РФ постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Минулої доби через російські удари поранено одну людину.

Поліція Херсонської області повідомляє, що у місті Нова Каховка окупаційна влада "націоналізувала" мережу аптек. Окупанти захопили приміщення та привласнили собі все майно.

Також надходять повідомлення з тимчасово окупованого селища Нижні Сірогози, що російські військові (за національністю буряти) заселяються до будинків та квартир, виганяють їх власників на вулицю.

Високою залишається мінна небезпека в області. Вибухотехніки Нацполіції обстежили понад чотири гектари територій, вилучили 51 вибухонебезпечний предмет, знищили – три. Піротехніки ДСНС обстежили понад п’ять гектарів територій, вилучили та знешкодили 40 вибухонебезпечних предметів. Херсонщина отримує гуманітарні вантажі.

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