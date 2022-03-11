Росія вдарила по Білорусі з України: фото снарядів і відео атаки

Штурмовики здійснили бомбардування української території, після чого завдали авіаударів по Білорусі.
Російські окупанти влаштували чергову провокацію 11 березня і обстріляли білоруський населений пункт Копані з території України. Це провокація, мета якої втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав точку на карті, де російські літаки скинули бомби на територію Білорусі.
Також у Держприкордонслужбі повідомили подробиці нападу і показали відео, як російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною.
За інформацією ДПСУ, штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території Білорусі.
Заліт двох літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.
"Така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною", - наголосили прикордонники.
Також у Мережі з'явилися фото бомб, які скинули росіяни. Як зазначається, вони впали не лише на білоруську територію, а й на українську.
"Ці фото зроблено українськими прикордонниками за кількасот метрів до кордону з Білоруссю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, за його інформацією, російські війська готують серію провокацій і мають намір завдати авіаударів по території Білорусі. Для маскування росіяни, нібито, проведуть атаку із повітряного простору України. Таким чином країна-агресор хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.
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