Росія вдруге атакувала готель в історичній частині Миколаєва: Кім показав фото наслідків

На щастя, ніхто не постраждав внаслідок атаки росіян.

Під ранок 28 квітня російська війська атакували "Шахедами" історичну частину Миколаєва. Внаслідок удару постраждали будівля дитячої спортивної школи та вдруге готель.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Власники готелю тільки відновились після прильотів, які були в 2022 році. Поруч дитяча спортивна школа та стадіон. Жодних військових обʼєктів. Історична частина міста. Це атака на наш бізнес, на нашу економіку", - написав він.

За його словами, на щастя, ніхто не постраждав внаслідок атаки росіян.

Наслідки атаки Росії на Миколаїв 28 квітня 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Наслідки атаки Росії на Миколаїв 28 квітня 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Наслідки атаки Росії на Миколаїв 28 квітня 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Наслідки атаки Росії на Миколаїв 28 квітня 2024 / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, під ранок 28 квітня окупанти атакували Миколаїв - пошкоджено два готелі і об'єкт інфраструктури.

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