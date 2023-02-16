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Росія вдруге за день обстріляла Вовчанськ на Харківщині: є загиблий

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Росія вдруге за день обстріляла Вовчанськ на Харківщині: є загиблий

Фото: Олег Синєгубов

Через тяжкі травми загинув 45-річний чоловік.

Російські терористи вдруге за день 16 лютого обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. На місці трагедії загинув чоловік. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Внаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям", - повідомили Синєгубов. 

Наразі обставини події невідомі. 

Зазначимо, що це - вже другий обстріл Вовчанська 16 лютого. Зранку окупанти завдали авіаудару по місту. Постраждало 6 людей. Постраждалі є фахівцями, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.

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Дата публікації
Перегляди
242
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