Росія вдруге за добу атакувала Харків ракетами: багато потерпілих

Російська терористична армія 16 липня вдруге за добу завдала ракетного удару по Харкову. Кількість потерпілих зросла до 7 осіб, попередньо відомо, що може бути один загиблий.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Окупанти ракетами обстріляли Основʼянський район Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа.

"На місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу. Постраждалих на даний момент семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого", - повідомив Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що на місці ударів працюють усі профільні служби. За його даними, загиблих немає.

Нагадаємо, окупанти 16 липня близько 1:30 вдарили по Харкову. Удари здійснили з території Бєлгородської області.

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