Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдруге за добу атакувала Харків ракетами: багато потерпілих

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2515
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдруге за добу атакувала Харків ракетами: багато потерпілих

Росіяни ракетами атакували Харків / Фото: Associated Press

Окупанти вкотре атакували Харків.

Російська терористична армія 16 липня вдруге за добу завдала ракетного удару по Харкову. Кількість потерпілих зросла до 7 осіб, попередньо відомо, що може бути один загиблий. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

Окупанти ракетами обстріляли Основʼянський район Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. 

"На місці прильотів в Основʼянському районі працюють співробітники ДСНС. Гасять пожежу. Постраждалих на даний момент семеро. Є непідтверджена інформація про одного загиблого", - повідомив Ігор Терехов. 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що на місці ударів працюють усі профільні служби. За його даними, загиблих немає. 

Нагадаємо, окупанти 16 липня близько 1:30 вдарили по Харкову. Удари здійснили з території Бєлгородської області.

Читайте також:

Фіксація воєнних злочинів Росії: докази збирають від українців-біженців у Польщі

Фіксація воєнних злочинів Росії: докази збирають від українців-біженців у Польщі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2515
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація