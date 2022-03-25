Росія вдруге за місяць війни назвала кількість своїх втрат в Україні, значно занизивши їх

Росія вдруге за місяць війни назвала кількість своїх втрат в Україні, значно занизивши їх

В РФ також запевнили, буцімто основні завдання першого етапу "операції" виконано.

Генштаб збройних сил Росії вдруге за місяць війни проти України опублікував інформацію про втрати серед своїх військових, вказавши 1351 загиблого та 3825 поранених.

Такі дані оприлюднив 25 березня начальник Головного оперативного управління російського Генштабу Сергій Рудськой, пише "Интерфакс".

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"Загалом основні завдання першого етапу "операції" виконано. Істотно знижений бойовий потенціал Збройних сил України, що дозволяє ще раз наголосити, зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу", – заявив Рудськой.

Зауважимо, що до цього моменту російська влада лише раз оголосила про втрати РФ у війні проти України: 2 березня Міноборони країни повідомило про 498 загиблих і 1597 поранених.

Нагадаємо, 25 березня Генштаб ЗСУ оцінив втрати російських військ у війні приблизно у 16100 осіб.