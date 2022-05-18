Росія веде невиправдану і неспровоковану війну: Кулеба закликав не перекладати провину за вторгнення РФ на інших

Росія веде невиправдану і неспровоковану війну: Кулеба закликав не перекладати провину за вторгнення РФ на інших

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися брехні та не перекладати на інших провину Росії, яка цинічно напала на Україну.

Він повідомив, що деякі хочуть скинути провину Росії за вторгнення на інші країни чи міжнародні організації: НАТО, США, ЄС, Україну.

Про це український дипломат написав на сторінці у Twitter.

"Деякі намагаються перекласти провину за вторгнення Росії на НАТО, США, ЄС, Україну. З різних причин: антиамериканізм, моральна сліпота, теорії змови, російські зарплати. Правда в тому, що Росія веде невиправдану і неспровоковану загарбницьку війну. Не піддавайтеся на брехню", - наголосив Кулеба.

Як повідомляли раніше, голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія навмисне використовує продовольство, насамперед зерно, як зброю проти світу.

Читайте також: