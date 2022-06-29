"Росія веде свою останню війну": Арестович прокоментував ракетний терор України

Надмірне використання ракет для обстрілів українських міст свідчить про те, що у Кремлі не думають про майбутнє країни після завершення війни.

Коментуючи недавній масований ворожий обстріл, під час якого російські окупанти випустили до ста ракет, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зауважив, що така надмірність може свідчити про те, що у Кремлі не задумуються про повоєнне майбутнє.

Про це він говорив у розмові з російським правозахисником та публіцистом Марком Фейгіним.

"Вони ведуть свою останню війну", - зауважив Арестович.

За його словами, запасів ракет у Росії може бути достатньо, однак, використавши весь потенціал, російська армія ризикує стати небоєздатною після завершення таких бойових дій.

Також читайте Росія знову обстріляла Одеську область: одну ракету збила ППО

"Проблема в тому, з чим вони залишаться після закінчення війни. Якщо вони про це не думають, це показує, що ми воюємо з повними ідіотами. Будь-яка нормальна людина думає про те, що буде після війни, метою якої є світ кращий, ніж довоєнний. Якщо під час досягнення цієї мети країна повністю втрачає боєздатну армію, то хто буде цей світ забезпечувати та охороняти", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, Росія втратила за 4 місяці війни своє найкраще устаткування, але іншої зброї в неї величезний запас.

Ракетний обстріл Кременчука та Дніпра: яка ситуація на місці подій

Читайте також: