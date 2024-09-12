Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині: WSJ назвав їх

У Донецькій області російська армія веде запеклі бої за Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети - окупації Донеччини.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Наразі окупанти обстрілюють український логістичний центр Покровськ та просуваються до цього міста. Наразі армія РФ перебуває за кілька кілометрів від нього. Втім, ЗСУ обороняються, незважаючи на перевагу росіян в озброєнні та кількості особового складу.

Цього літа метою російського наступу стало місто Покровськ, що є важливим логістичним центром для українських сил на сході. Wall Street Journal зауважує - українські оборонці стверджують, що їхню оборону підриває недостатня кількість артилерійських снарядів і відсутність добре навчених військ.

Зараз Покровськ - це точка опори для дій ЗСУ на сході. Місто - важливий дорожній та залізничний вузол, через який проходить основний маршрут постачання українських сил у Донецькій області. Тому його втрата обернеться тим, що Костянтинівка та Часів Яр матимуть один основний шлях постачання з північного сходу. Своєю чергою, російські війська наблизяться до західного краю Донеччини. .

Окрім того російські війська намагаються захопити важливі висоти в місті Часів Яр.Його захоплення дасть значну перевагу росіянам у зусиллях захопити Краматорськ і Слов'янськ. Звідти окупантам було б легше завдавати удари з артилерії та БбЛА по українських військових підрозділах і позиціях

Загарбники відновили атаки на Торецьк, Курахове та Вугледар. Автори матеріалу пишуть, що обидві сторони борються за те, щоб досягти успіхів до листопада, бо холод і перший сніг ускладнять просування. Крім того, у США відбудуться президентські вибори.

Як повідомлялося, під Покровськом, в районі населеного пункту Красногорівка, окупанти пішли в наступ з купою бронетехніки. Востаннє загарбники проводили подібні штурмові дії із застосуванням такої кількості техніки вночі проти 2 вересня.

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