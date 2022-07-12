Росія вербує бійців до ПВК "Вагнер" та нацбатів для війни проти України – розвідка

Росія на сьогодні використовує багато способів наймання на війну проти України. Так, в РФ активно почали залучати приватні військові компанії "Вагнер", "Ліга", а також створювати так звані патріотичні національні батальйони.

В Росії приходить розуміння, що рано чи пізно доведеться оголошувати мобілізацію.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"На сьогодні РФ використовує різні способи найманства, рекрутування. Дуже активно останнім часом почали залучати приватну військову компанію, та ж сама "Вагнер", "Ліга", розгорнули пункти вербування по всій Російській Федерації. Почали такий новий механізм, як створення так званих патріотичних національних батальйонів, при чому по всій території Російської Федерації. В тій же самій Костромі, Оренбурзі, де формуються ці стрілецькі батальйони та направляються на нашу територію", – повідомив представник розвідки.

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"Таким чином ресурси виснажуються і приходить розуміння, що рано чи пізно доведеться оголошувати мобілізацію, для того щоб підтримувати той темп наступу, який зараз хоче зберегти Російська Федерація", – зауважив він.

Скібіцький також розповів, що в РФ поширюється інформація про кількість загиблих та поранених бійців. Також фіксується дефіцит військових спеціалістів у різних напрямках – механіки, артилеристи, водії. А якість уже сформованих підрозділів є низькою.

Представник ГУР Міноборони також частково підтвердив інформацію, що до ПВК "Вагнер" вербують ув'язненних.

"Підтверджується, що проходить рекрутування в підрозділи збройних сил Російської Федерації з усіх регіонів і з усіх можливих місць, в тому числі і з місць позбавлення волі. Але необхідно відзначити, що це не просто так: формуються підрозділи, і в багатьох випадках вони направляються в найгарячіші точки, і це вже прораховується російським командуванням, що більшість з них буде знищена. І відповідно, ніякої відповідальності держава, а тим паче міністерство оборони РФ за їхню смерть нести не буде", – розповів Скібіцький.

Він додав, що за таких найманців не виплачуватимуть компенсації.

Нагадаємо, ексрадник голови МВС Віктор Андрусів повідомив, що за декілька тижнів на Донбасі розпочнеться потужний наступ.

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