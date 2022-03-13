Росія вербує на війну найманців у Сирії та Лівії: з якої зброї стрілятимуть і яку зарплату отримуватимуть

Протягом останніх днів РФ зібрала вже тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ.
Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада – Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України 13 березня.
За даними розвідників, завербованих найманців після короткої підготовки переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім". Доправляють бойовиків двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази "Чкаловський" у Московській області.
Так, Росія протягом останніх днів зібрала вже тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени "Ополчення національної оборони" та підрозділів 5-го корпусу збройних сил Сирії.
"Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю", – зазначили у розвідці.
Окрім того, є підтверджена інформація про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до війни в Україні.
Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 дол.
Нагадаємо, 13 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти стягують до України військових з Вірменії та Азербайджану, а також залучають найманців.
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