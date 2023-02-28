Росія вербує на війну проти України палестинських найманців у Лівані - ЗМІ

Перевага надається особам, які народилися після 1969 року, оскільки вони зазвичай не перебувають у Лівані на офіційному обліку і їм простіше залишити країну, не привертаючи уваги державних служб.

Росія вербує на війну проти України палестинських найманців у Лівані.

Про це повідомляє видання The Media Line.

Зазначається, що вербування палестинських бойовиків на війну в Україні ведуть особи, нібито пов'язані з посольством Палестини в Лондоні. Вербування йде, зокрема, в найбільшому в Лівані таборі біженців Айн аль-Гільва.

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Перевага в процесі вербування надається особам, які народилися після 1969 року, оскільки вони зазвичай не перебувають у Лівані на офіційному обліку і їм простіше залишити країну, не привертаючи уваги державних служб.

Росія обіцяє найманцям $350 і щомісячні виплати членам сім'ї, що залишилися в Лівані. Видання зазначає, що це серйозний стимул через вкрай тяжку соціальну ситуацію в таборах палестинських біженців.

Видання зазначає, що вербування йде під контролем угрупування Хезболла, яке також відправляє до України своїх бойовиків, які мають досвід управління безпілотниками. Однак більшість найманців становлять прихильники угруповання ФАТХ, яке зараз є керівним у Палестинській автономії, а також партії Народний фронт звільнення Палестини.

До України, як пише видання, вже відправлено приблизно 300 палестинців.

Нагадаємо, в Міноборони України повідомили, що росіяни змушені робити заміну вагнерівцям.

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