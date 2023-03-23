Росія вербує на війну в Україну найманців у Білорусі та Анголі — ЦНС

Росія намагається завербувати на війну проти України громадян Білорусі та Анголи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що на території Білорусі Росія хоче завербувати на війну 2000 найманців.

"Йдеться про співробітників охоронного підприємства "ГвардСервіс". Зауважимо, що "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців", - зазначили в Центрі національного спротиву.

Крім того, повідомляється, що у Росію прибули 200 найманців з Анголи, які планують взяти участь у бойових діях на території України.

"Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сергій Лавров під час візиту до африканської країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України. Натомість прагне зосередитися на діяльності в Африці.

Крім того, ми раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що кримінальники "Вагнер" з бойовим досвідом продовжують наповнювати російські міста і найближчим часом можуть стати серйозною проблемою для пересічних жителів Росії.

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