Росія вербує ув'язнених жінок на війну: ГУР прокоментувала матеріал NYT

Вербувальники пропонували ув’язненим контракти на рік.

У Росії наприкінці травня звільнили групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом для участі у війні проти України. В українській розвідці кажуть, що їхня кількість незначна.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

З його слів, загалом кількість завербованих росіянок є незначною.

"Переважна кількість ув'язнених росіянок, які пішли воювати проти України, – "добровольці".

Матеріал The New York Times

За даними джерел видання, військові вербувальники почали обхід в’язницями для жінок у всій європейській частині РФ восени 2023 року. Втім, наразі незрозуміло, чи є це звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування.

Які обов’язки виконуватимуть російські призовниці на фронті, поки невідомо. Вербувальники пропонували ув’язненим контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді погодились лише близько 40 із 400 в’язнів колонії.

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