Росія вгатила по Києву "Шахедами": з'явилися фото наслідків

Внаслідок атаки дронів уламки впали у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах столиці.
Російська армія у ніч проти неділі, 3 листопада, знову атакувала Київ "Шахедами".
У КМВА показали фото наслідків атаки.
Ворог атакував столицю хвилями, працювала ППО. Внаслідок чого зафіксовані падіння уламків у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах міста.
На місцях виникли пожежі, є пошкодження скління вікон гуртожитку, покриття дороги, електродротів. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, у Києві та області, а також в кількох інших регіонах України вранці 3 листопада пролунали вибухи.
Читайте також: