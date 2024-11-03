Росія вгатила по Києву "Шахедами": з'явилися фото наслідків

Внаслідок атаки дронів уламки впали у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах столиці.

Російська армія у ніч проти неділі, 3 листопада, знову атакувала Київ "Шахедами".

У КМВА показали фото наслідків атаки.

Ворог атакував столицю хвилями, працювала ППО. Внаслідок чого зафіксовані падіння уламків у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах міста.

На місцях виникли пожежі, є пошкодження скління вікон гуртожитку, покриття дороги, електродротів. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у Києві та області, а також в кількох інших регіонах України вранці 3 листопада пролунали вибухи.

Читайте також: