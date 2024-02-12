Росія вгатила по Україні дронами та ракетами: перші подробиці нічної атаки

У ніч проти 12 лютого Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська у РФ.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Ворог ударив також керованою авіаційною ракетою Х-59 із ТОТ Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області РФ.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 14 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині через ворожий удар дронами більша частина міста знеструмлена.

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