Росія вгатила по житловому кварталу Запоріжжя: жахливі кадри з місця події 

Російські війська у понеділок вранці, 21 жовтня, завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в місті пролунали о 9:15. До цього Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму для низки областей України.

Федоров повідомив, що щонайменше п’ятеро людей постраждали від російського удару.

Також вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд.

"Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Нагадаємо, 21 жовтня Росія атакувала Україну 119 дронами й ракетами. Сили ППО збили 59 російських безпілотників, ще 45 локаційно втрачені. Є декілька влучань по цивільній інфраструктурі.

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