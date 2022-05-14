Росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп: мобілізують військових без досвіду

Держава-агресорка Росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп.

В країні на державному рівні триває прихована мобілізація. Зокрема, у Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ, які направлять на територію України.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Застосування таких військ переважно є неефективним, заявив представник ГУР Вадим Скібіцький. "Через військкомати викликають військовозобов’язаних. Вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи та направляються на територію України", - наголосив розвідник.

Бойові дії армії РФ показують, що такий підхід не ефективний. У розвідці наголошують: ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп Федерація вичерпала. Втім, незважаюи на це, резервів держава терористка має достатньо.

Крім того, Вадим Скібіцький підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат в підрозділах російських окупаційних військ.

За його словами, найбільш пригнічений моральний стан у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. На окупрваних територях відбувається примусова мобілізація.

"Непідготовлений особовий склад, який не має по суті бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки. Крім того, ті резервісти, які направляються на територію України з РФ, особливо з її центральних регіонів, східних регіонів, вони просто їхали й думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх по суті зустрічає потужний опір ЗСУ, сил оборони, територіальної оборони та всього населення України", – розповів представник розвідки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Криму продовжується незаконна мобілізація до лав російської армії. Мобілізовані, які переважно є українськими громадянами, будуть змушені брати участь у війні проти України.

Читайте також: